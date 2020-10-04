ترامب يشعر «بتحسّن كبير» ويعد بـ«العودة قريبا»

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بـ«كوفيد-19»، في فيديو نشر على «تويتر» مساء السبت، أنه يشعر «بتحسّن كبير»، واعدا بـ«العودة قريبا» ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأيام المقبلة تشكل «الاختبار الحقيقي» بالنسبة له.

وقال الرئيس فيما كان جالساً على طاولة مرتدياً سترة رسمية لكن دون ربطة عنق «جئت إلى هنا، لم أكن على ما يرام»، في فيديو مدته أربع دقائق نشر على «تويتر». وأضاف «أشعر بتحسّن كبير الآن، نحن نعمل بجدّ كي أشفى تماما. أعتقد أنّي سأعود قريباً، أتطلّع إلى إنهاء الحملة (الانتخابيّة) بالطريقة التي بدأتها بها».

وأكد «بدأتُ أشعر بتحسّن»، مشيراً إلى أنّ الأيّام القليلة المقبلة ستشكّل «الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما الذي سيحصل خلال اليومين المقبلين».

التزم طبيب ترامب الحذر أيضاً في تقييم وضعه الصحي، فأعلن أن الرئيس «لم يخرج بعد من مرحلة الخطر» وأن الفريق الطبي «متفائل بحذر».

وقال الطبيب شون كونلي في مذكرة نشرت السبت إنّ الرئيس «أحرز تقدّماً كبيراً منذ تشخيص» إصابته بالفيروس.

وفي وقت سابق السبت، أجاب كونلي على أسئلة الصحافيين للمرة الأولى لكن بشكل مقتضب من أمام مستشفى والتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن حيث يتلقى الرئيس العلاج.

وقال حينها «إن وضع الرئيس جيد هذا الصباح»، مضيفاً أن ترامب البالغ من العمر 74 عاماً، عانى من الحمى ومن سعال واحتقان خفيف وإرهاق، لكن العوارض «تتراجع وتتحسن».

ولم يعان من ارتفاع في الحرارة منذ 24 ساعة، وبلغ معدل تشبعه بالأكسجين 96% وهو معدل طبيعي.

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