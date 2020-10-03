ترامب تلقى عقار "ريمديسيفير".. وسيقضي بضعة أيام في المستشفى

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت مصادر أميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبقى في المستشفى العسكري بضعة أيام لتلقي العلاج، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتلقى ترامب أول جرعة من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات.

وبعد نحو 17 ساعة تقريباً من إعلانه ثبوت إصابته بـ"كورونا"، سار ترامب ببطء من البيت الأبيض إلى طائرة هليكوبتر كانت في انتظاره لنقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند. ووضع الرئيس كمامة ولم يتحدث للصحافيين.

وقال ترامب في مقطع فيديو قصير نشره على تويتر: "أعتقد أنني بحالة جيدة جدا لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح". وكان قد أعلن صباح أمس الجمعة على تويتر إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بالمرض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني إن ترامب سيباشر عمله من جناح خاص في المستشفى على مدى الأيام القليلة المقبلة كإجراء احترازي. وأظهر تسجيل فيديو نُشر على الإنترنت بعض مؤيدي ترامب خارج مركز والتر ريد وكانوا يلوحون برايات مناصرة لانتخابه لفترة ثانية وأغلبهم لم يكن يضع كمامة.

وقال مصدر مطلع إن ترامب (74 عاما) يعاني من حمى خفيفة. وقال طبيب البيت الأبيض شون بي. كونلي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن ترامب بحالة جيدة جدا ولا يحتاج لأكسجين وتلقى أول جرعة من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز الأميركية وأثبت أنه يقلص فترة بقاء مرضى كورونا في المستشفيات.

وكتب ترامب على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة: "إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم". كما قال كونلي أمس الجمعة إن ترامب يتناول أيضا الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين.

وأصيب بالفيروس عدد من الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري ومن بينهم كيليان كونواي كبيرة مستشاري البيت الأبيض السابقة واثنان من أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ وهما مايك لي وتوم تيليس.

وبذلك يكون الفيروس قد أصاب أربعة على الأقل بين من حضروا تجمعا في البيت الأبيض لإعلان ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا وهم كونواي ولي وتيليس وجون جنكينز رئيس جامعة نوتردام، وذلك بخلاف ترامب وزوجته.

وذكر مسؤول كبير في الحملة الانتخابية لترامب أن مدير الحملة بيل ستيبين أصيب أيضا بفيروس كورونا أمس الجمعة وسيعمل من المنزل.

وسحب جو بايدن المنافس الديمقراطي لترامب الإعلانات التي تهاجم الرئيس لكنه واصل حملته الانتخابية وسافر أمس إلى ميشيجان بعد أن أكدت الفحوص أنه ليس مصابا بكوفيد-19.

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