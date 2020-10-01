السعودية.. 492 إصابة جديدة بـ"كورونا" و26 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الفيروس 335097 حالة.

وذكر مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 592 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 319746 حالة، فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4794 حالة.

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