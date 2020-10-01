سيف بن زايد ينقل إلى أمير الكويت تعازي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد

المصدر: الكويت - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أمس، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

ونقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وعائلة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، خالص تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصادق مواساتهم في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية الكبير الشيخ صباح الأحمد، راجين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نھيان، يرافقه الشيخ نھيان بن مبارك آل نھيان، قد وصل إلى دولة الكويت، أمس، لتقديم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد.

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