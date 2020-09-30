الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للبلاد أمام مجلس الأمة خلفاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء عن 91 عاماً، وذلك بحضور رئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة.

وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها أداء اليمين الدستورية لأمير البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد بعد وفاة الشيخ صباح، كما أعلن الحداد العام في الكويت لأربعين يوماً.

أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعد من أبرز الشخصيات في تاريخ الكويت الحديث، حيث كان له الدور الكبير في تأسيس وزارة الداخلية بشكلها الحديث، والمساهمة في تطوير محافظة حولي عندما تولى مسؤولياتها.

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