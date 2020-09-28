السعودية.. 455 إصابة جديدة بـ "كورونا" و29 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 333648 حالة من بينها 11090 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها 1034 حالة حرجة.

و ذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان لها أنه تم تسجيل841 حالة تعاف جديدة من المرض ليصل عدد المتعافين إلى 317846 متعافيا في حين بلغ عدد الوفيات 4712 حالة بعد إضافة 29 حالة وفاة جديدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news