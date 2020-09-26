عون يقبل استقالة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

المصدر: بيروت - وام

قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اعتذار رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب عن عدم الاستمرار في مهمته بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن عون بحث مع رئيس الحكومة المكلف اليوم في قصر بعبدا، الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة العتيدة، استنادا إلى المبادرة الفرنسية.

واعتبر الرئيس اللبناني أن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لبنان في الأول من الشهر الحالي، لا تزال مستمرة وتلقى منه كل الدعم، وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي.

وقد أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن الرئيس اللبناني سيقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام الدستور.

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