تحرير قرية «الشعب» في حيس.. وتدمير مخزن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير قرية الشعب في مديرية حيس في الساحل الغربي لليمن في عملية نوعية جاءت تزامناً مع تصاعد خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، فيما تمكنت قوات الجيش والقبائل من السيطرة على مواقع في جبهات جنوب وغرب مأرب، وتمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في جبهة العلم في الجوف، في حين دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية مخزن أسلحة تابعاً للميليشيات الحوثية في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.

وتفصيلاً، نفذت القوات اليمنية المشتركة عملية عسكرية ناجحة في جبهة حيس بالساحل الغربي لليمن تمكنت خلالها من تحرير إحدى المناطق الاستراتيجية وتأمينها من ميليشيات الحوثي، وذكرت مصادر ميدانية أن مديرية حيس شهدت، مساء أول من أمس وفجر أمس، اشتباكات عنيفة في اتجاهات عدة عقب هجوم شنته ميليشيات الحوثي على المدينة، بعد أن استقدمت تعزيزات بشرية من الجراحي وزبيد.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة نفذت عملية عسكرية نوعية عقب الهجمات الحوثية أدت إلى تحرير قرية الشعب وتأمينها بالكامل، بعد معركة استمرت لساعات أدت إلى تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، لافتة إلى أن هذه هي أول عملية عسكرية نوعية للمشتركة رداً على هجمات الحوثي المتصاعدة في المنطقة.

وتمكنت قوات اللواء السابع عمالقة من كسر هجوم حوثي في شمال شرق المديرية، فيما تمكنت قوات اللواء 11 عمالقة من إخماد مصادر نيران للحوثيين في مناطق متفرقة كانت تستهدف المدنيين في حيس، ودمرت القوات آليات عسكرية ومدافع هاون تابعة للميليشيات، وأسقطت في صفوفها عدداً من القتلى والجرحى.

ووصفت مصادر محلية في حيس ما تقوم به ميليشيات الحوثي من هجمات على المدينة بأنها «حرب مكتملة الأركان استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة في إطار خروقات الميليشيات للهدنة»، وأشارت إلى أن القوات المشتركة قامت بالدفاع عن المدنيين ونفذت عملية عسكرية ناجحة هدفت إلى إسكات نيران الحوثيين في شرق وشمال المدينة، وتمكنت من تطهير قرية الشعب القريبة من مثلث العدين، والتي كانت تتخذها الميليشيات منطلقاً لشن هجمات على حيس، وبالتحديد على منطقة بيت مغاري.

إلى ذلك، واصلت الميليشيات قصفها لمناطق الجبلية والفازة في التحيتا ومنطقة الطور في مديرية بيت الفقيه ومناطق متفرقة في الدريهمي، حيث تم رصد 51 خرقاً في أقل من ثماني ساعات طالت مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، وأطلقت الميليشيات القذائف المدفعية الثقيلة صوب الأحياء السكنية والقرى والمزارع بصورة عنيفة ومكثفة.

وفي مأرب واصلت قوات الجيش اليمني والقبائل تقدمهما في جبهات جنوب وغرب المحافظة، وتمكنا أمس من السيطرة على منطقتي رحوم والأوشال.

وذكرت مصادر ميدانية في جنوب مأرب أن هجمات الجيش والقبائل جاءت بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع ومناطق وآليات قتالية للحوثيين وكبدتهم خسائر كبيرة، وتم حصر 13 جثة للحوثيين في مناطق القتال، وتمكنت القوات على الأرض من فرض سيطرتها على مناطق حاكمة، ودمرت آليات عسكرية تابعة للحوثيين.

وفي العبدية، تمكنت قوات الجيش والقبائل من تدمير سبع آليات قتالية للحوثيين في كمين محكم لقي خلاله أحد القيادات الحوثية الميدانية مصرعه مع عدد من عناصره.

وفي غرب مأرب، واصلت قوات الجيش والقبائل، مسنودين بمقاتلات التحالف، تأمين مناطق عدة في جبهات صرواح بعد سيطرتهما على تبتي «قرن الشائف الغربي، والمهتدي» الاستراتيجيتين، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات قتلى وجرحى، فيما تم أسر آخرين وغنيمة آلية عسكرية وذخائر متنوعة.

وذكرت مصادر عسكرية في مأرب أن الجيش والقبائل تمكنا من تأمين مناطق عدة في جبهتي صرواح والمخدرة مع استمرار المعارك ضد الميليشيات، وتم قتل عدد من عناصر الحوثي وإصابة وأسر آخرين.

وفي الجوف، تمكنت قوات الجيش والقبائل من إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في جبهة العلم كانت تقوم بعمليات رصد واستطلاع في المنطقة، فيما تم تدمير آليات قتالية حوثية من قبل مقاتلات التحالف في شرق جبل قانو في خب والشعف.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على مواقع الحوثيين في منطقة المرزوق في مديرية حرض بمحافظة حجة، ودمرت مخازن أسلحة وطائرات مسيّرة في منطقة اللكمة بمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.

وفي صعدة، أقدمت ميليشيات الحوثي على قصف معسكر «الأول حرب» أثناء استلام الجنود لرواتبهم، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف أفراد المعسكر.

وفي الضالع، واصلت الميليشيات استهداف المناطق المدنية في شمال المحافظة، بينها قرية المشاريح التي استهدفت فيها قناصة الحوثي امرأتين.

5 حالات شفاء جديدة من «كورونا»

سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليمن، خمس حالات شفاء جديدة من الوباء، إلى جانب تسجيل إصابة واحدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بلغ 2029 حالة، منها 586 حالة وفاة، و1245حالة شفاء. عدن - الإمارات اليوم

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خرقاً حوثياً في مناطق متفرقة جنوب الحديدة خلال ثماني ساعات.

- إسقاط طائرة مسيّرة وتدمير آليات عسكرية حوثية في الجوف.

- تأمين مناطق عدة في جبهتي صرواح والمخدرة واستمرار المعارك ضد الميليشيات.

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