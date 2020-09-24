فرنسا تقر إجراءات جديدة في مواجهة "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقرت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، إجراءات جديدة صارمة لمواجهة انتشار الفيروس، أعلن عنها وزير الصحة أوليفييه فيران. وذلكتزامنا مع تسجيل أعداد إصابات قياسية بفيروس كورونا المستجد على صعيد البلاد.

وبحسب "فرانس 24"، فقد وضعت، هذه الإجراءات، 11 مدينة كبرى أخرى، بما في ذلك باريس، في "منطقة تنبيه معززة"، وهذا يعني بشكل خاص إغلاق الحانات في الساعة العاشرة مساء وتقييد المشاركة في التجمعات بألف شخص.

فيما وضعت مدينة إيكس مرسيليا في الجنوب الشرقي وغوادلوب في البحر الكاريبي في "منطقة التأهب القصوى"، الذي يشمل الغلق الكلي للحانات والمطاعم.

وحذّر فيران من أن "الوضع إجمالا يواصل التدهور"، في حين تتراجع جميع المؤشرات في فرنسا منذ عدة أيام.

وتابع وزير الصحة أن "الوقت لا يزال يسمح بالتحرك، تهدف التدابير التي اتخذناها إلى عكس هذا المسار". ودعا الفرنسيين إلى احترام قواعد الوقاية وتقليص التجمعات.

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