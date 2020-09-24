روسيا: إصابات «كورونا» الجديدة عند أعلى مستوى منذ 13 يوليو

المصدر: موسكو - وكالات

قال مسؤول صحي روسي إنه سيكون من الممكن تطعيم معظم سكان روسيا بلقاح ضد «كوفيد-19» في غضون 9-12 شهراً، في حين أعلنت السلطات الصحية الروسية أمس، تسجيل 6431 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة منذ 13 يوليو.

كما تم تسجيل 150 حالة وفاة، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الإصابات ولليوم الخامس على التوالي فوق مستوى 6000 إصابة، وانخفاضاً طفيفاً في الوفيات مقارنة مع معدلات أول من أمس (6215 إصابة و160 وفاة).

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات «كوفيد-19» مليوناً و122241 إصابة، وحصيلة ضحايا الفيروس 19799 حالة وفاة، مع تماثل 5750 مريضاً للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 923699 شخصاً وبقاء 178743 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعاً بـ531 حالة نشطة منذ يوم أول من أمس)، لافتاً إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 43.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ«كورونا».

على صلة، أعلن مدير مركز غامالي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أنه بحلول نوفمبر المقبل، من المقرر إنتاج 5-6 ملايين جرعة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، وفي غضون 9-12 شهراً سيكون من الممكن تطعيم معظم سكان روسيا.

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، قد صرح في وقت سابق، بأن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

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