السعودية تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 331359 حالة.

وذكر مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1102 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 313786 حالات، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4569 حالة.

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