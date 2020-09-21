لبنان.. رقم قياسي للإصابات بـ "كورونا" وتوجه إلى إقفال البلاد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجل لبنان رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد إعلان ​وزارة الصحة العامة اللبنانية​ في تقريرها، أمس الأحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة، و1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 29303 حالات.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي قوله إنه أجرى إتصال مع وزير الصحة اللبنانية وتم الإتفاق على أن تجتمع غداً اللجنة الأمنية في وزارة الصحة وتأخذ توصية بإقفال البلد.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا "مؤشر خطير جداً، بسبب الإهمال والتفلت الحاصل، وعدم تطبيق الإجراءات المتخذة"، لافتاً إلى أن "هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن كورونا مزحة أو مؤامرة أو كذبة، للأسف الاستهتار أوصلنا إلى هذه الحالة ومن الممكن أن نذهب إلى وضع أسوأ من ذلك بكثير".

وشدد عراجي على أن "المشكلة الكبيرة في البلاد هو القطاع الاستشفائي لأنه غير قادر على استيعاب الحالات الكثيرة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news