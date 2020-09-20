السعودية تسجل 27 حالة وفاة و483 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: الرياض - وام

أعلنت السعودية تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 329754 حالة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليومي، إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1009 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 310439 حالة فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4485 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news