الرئيس الأميركي يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى

المصدر: الكويت - وام

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى وذلك في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الابيض اليوم.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في تصريح بثته "كونا" أن هذا التكريم من الرئيس ترامب يأتي اعترافا بالجهود الكبيرة والدؤوبة والدور الذي يقوده أمير الكويت في المنطقة والعالم وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الاميريكية التي امتدت على مدى عقود وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

من جهته قال البيت الأبيض في بيان إن أمير دولة الكويت كان صديقا وشريكا لا يتزعزع حقا للولايات المتحدة، وقد قدم دعما لا غنى عنه للولايات المتحدة في حملة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى أن سموه دبلوماسي لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاما.

ومثل سمو أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح في مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل الرئيس دونالد ترامب.

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