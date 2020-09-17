السعودية.. 593 إصابة جديدة بـ"كورونا" و30 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 328144 حالة.

و ذكرت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1203 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 307207 حالات فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4399 حالة وفاة.

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