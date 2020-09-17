الهند تسجل 1132 وفاة جديدة بـ" كورونا"

سجلت الهند قفزة جديدة في أعداد الإصابات اليومية جراء فيروس كورونا معلنة عن تسجيل 97894 حالة إضافية و1132 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الهندية اليوم إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و 118 ألفا و 254 حالة وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 83198 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر دول العالم تسجيلا للإصابات ، بينما تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.