بالفيديو.. حريق في الحي التجاري بوسط بيروت

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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قالت وسائل إعلام لبنانية إن حريقا نشب في الحي التجاري بوسط بيروت اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة "الجديد" أن النيران اشتعلت في مبنى معروف من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد.

كما نشرت صحيفة النهار في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو للحريق، الذي أشارت إلى أنه تمت السيطرة عليه.

والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء.

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