بالفيديو.. حريق في الحي التجاري بوسط بيروت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت وسائل إعلام لبنانية إن حريقا نشب في الحي التجاري بوسط بيروت اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة "الجديد" أن النيران اشتعلت في مبنى معروف من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد.

كما نشرت صحيفة النهار في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو للحريق، الذي أشارت إلى أنه تمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق وسط بيروت pic.twitter.com/NDnfArm9Hd — Annahar (@Annahar) September 15, 2020

والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء.

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