10 قتلى في حريق غابات كاليفورنيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصبح حريق غابات في شمال كاليفورنيا، أكثر حرائق الولاية دموية هذا العام مع تأكيد مقتل 10 أشخاص، والعدد مرشح للزيادة مع استمرار عمليا البحث عن 16 شخصًا مفقودًا.



وقالت السلطات إن حريق المجمع الشمالي الذي أزكته ألسنة اللهب الناجمة عن الرياح في وقت سابق من الأسبوع كان يتقدم بشكل أبطأ يوم الجمعة بعد أن خفت الرياح، وغطت ظلال الدخان المتصاعد من النيران المنطقة وخفضت درجة الحرارة، مما سمح لرجال الإطفاء بإحراز تقدم.



مع ذلك، تسبب الدخان في ضعف الرؤية ولم تتمكن طائرات الهليكوبتر من الطيران يوم الخميس، وفي معظم أنحاء الولاية، تم رفع التحذير الشديد من خطر الحريق المحدق بسبب الطقس الحار والجاف أو الرياح العاصفة.



قبل ذلك بيوم أو يومين فقط، اندلع حريق المجمع الشمالي عبر سفح جبال سييرا نيفادا بسرعة كبيرة لدرجة أن طواقم الإطفاء كانت تقريبًا غارقة في العمل، وفر السكان المحليون لإنقاذ حياتهم إلى بركة، ودمرت بلدة بيري كريك، التي يبلغ عدد سكانها 525 نسمة.



وقال عمدة مقاطعة بوت السارغنت ديريك بيل، يوم الخميس، إنه تم العثور على سبع جثث، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 في غضون يومين، وتم نقل ما لا يقل عن أربعة أشخاص يعانون من حروق خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأضاف بيل أن نواب الشرطة والمحققين كانوا يبحثون عن بقايا بشرية أثناء شقهم طريقهم إلى المناطق المدمرة مع فريق من علماء الأنثروبولوجيا من جامعة ولاية شيكو.



وذكرت صحيفة "ساكرامنتو بي" أن السيارات المحترقة والمقلوبة، وخطوط الكهرباء المعطلة، وأنقاض المباني تناثرت في بيري كريك والمناطق المجاورة.



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