وزير رواندي يشيد بمساعدات الإمارات الطبية لبلاده

المصدر: كيغالي - وام

أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية المسؤول عن مجتمع شرق إفريقيا في رواندا، البروفيسور نشوتي مانسي، بالمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلاده لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أسهمت في دعم كوادرها الطبية في مواجهة الوباء. جاء ذلك خلال لقاء سفير الدولة لدى جمهورية رواندا، هزاع محمد خرصان القحطاني، مع البروفيسور نشوتي مانسي.

وأشار الوزير إلى متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطويرها إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أكد سفير الدولة على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات والعمل مع وزارة الخارجية الرواندية على مواصلة العمل الثنائي، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة.

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