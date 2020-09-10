بعد أسابيع من الانفجار.. اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اندلع حريق كبير، اليوم، في مرفأ بيروت، فيما باشر الدفاع المدني بعمليات الإطفاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري لبناني قوله إن النيران اندلعت في مخزن لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت اليوم الخميس مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود في العاصمة اللبنانية بعد نحو شهر من انفجار مدمر عصف بالمرفأ.

وبحسب المصدر فإن سبب الحريق غير معلوم حتى الآن.

وأشارت وسائل اعلام لبنانية الى أن الانفجار أثار الرعب ولا سيما أنه جاء بعد أسابيع من الانفجار المروع الذي حصل في المرفأ.

من جانبها نشرت قناة العربية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للحريق.

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