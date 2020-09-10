الأردن يُعيد الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور بين 25 و29 عاماً

المصدر: عمان - أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس، إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية «خدمة العلم» للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل جائحة «كوفيد-19».

ووقعت وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية مذكرة تفاهم تشكل إطارا لـ«خدمة العلم» بحلة جديدة بحيث حددت مدتها بـ12 شهراً تتضمن ثلاثة أشهر من التدريب العسكري البحت، وتسعة أشهر من التدريب المهني.

وبث التلفزيون الرسمي الأردني مراسم التوقيع التي رعاها أمس، رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي قال: «ندشن اليوم معاً، مشروعاً وطنيّاً قريباً من وجدان كلّ أردني، وهو خدمة العلم وبشراكة عزّ وافتخار مع القوّات المسلّحة - الجيش العربي، مدرسة الوطنيّة والانتماء والانضباط».

وسيلزم كل أردني في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بـ«خدمة العلم» إذا كان لائقاً صحياً ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب أسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news