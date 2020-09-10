أميركا تعلن رسمياً خفض قواتها في العراق

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن الجيش الأميركي، أمس، أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى 3000، معطياً صفة رسمية لخطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة.

وذكرت رويترز، الشهر الماضي، أنه من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها في العراق.

ولدى الولايات المتحدة حالياً نحو 5200 جندي في العراق نشرتهم لقتال تنظيم «داعش».

وقال مسؤولون من تحالف تقوده الولايات المتحدة إن القوات المسلحة العراقية قادرة بدرجة كبيرة الآن على التعامل بنفسها مع فلول التنظيم الإرهابي.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكنزي أثناء زيارة للعراق: «نواصل توسعة برامج دعم قدرات شريكنا لتمكين القوات العراقية بما يسمح لنا بتقليص وجودنا في العراق».

وأكدت الولايات المتحدة والعراق، في يونيو، التزامهما بخفض القوات الأميركية الموجودة في العراق، مع عدم اعتزام واشنطن الإبقاء على قواعد دائمة.

وأثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الشهر الماضي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعده مجدداً بسحب القوات الأميركية من العراق.

وصوّت البرلمان العراقي في وقت سابق لصالح سحب القوات الأميركية.

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