أميركا تعلن رسميا خفض قواتها في العراق

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن الجيش الأميركي اليوم الأربعاء أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف، معطيا صفة رسمية لخطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها في العراق.

ولدى الولايات المتحدة حاليا نحو 5200 جندي في العراق نشرتهم لقتال تنظيم "داعش".

وقال مسؤولون من تحالف تقوده الولايات المتحدة إن القوات المسلحة العراقية قادرة بدرجة كبيرة الآن على التعامل بنفسها مع فلول التنظيم الإرهابي.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أثناء زيارة للعراق «نواصل توسعة برامج دعم قدرات شريكنا لتمكين القوات العراقية بما يسمح لنا بتقليص وجودنا في العراق».

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق.

وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو التزامهما بخفض القوات الأميركية المتواجدة في العراق في الأشهر المقبلة مع عدم اعتزام واشنطن الإبقاء على قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم.

وفي عام 2016 دعت حملة ترامب الانتخابية إلى إنهاء «حروب أميركا التي لا تنتهي» لكن القوات الأميركية ما زالت موجودة في دول مثل العراق وأفغانستان وسورية وإن كانت بأعداد أقل.

وأثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي أكد ترامب وعده مجددا بسحب القوات الأميركية من العراق.

وصَوت البرلمان العراقي في وقت سابق هذا العام لصالح سحب القوات الأميركية وبدأت قوات أميركية وقوات من دول أخرى أعضاء في التحالف في مغادرة العراق تدريجيا.

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