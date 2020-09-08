الإمارات تشارك في أعمال «مجلس الجامعة» على مستوى المندوبين الدائمين

المصدر: القاهرة - وام

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العادية (154)، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي انطلقت، أمس، بمقر الجامعة بالقاهرة، للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية غداً الأربعاء. ومثل الدولة وفدٌ ترأسه مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، السفير خليفة شاهين المرر.

وبحث المندوبون الدائمون البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، وإعداد مشروعات القرارات الخاصة بها، ورفعها إلى وزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها. وتضمن مشروع جدول الأعمال عدداً من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية، التي تهم العمل العربي المشترك، إضافة إلى موضوعات اجتماعية وصحية، منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة «كوفيد-19»، والاستراتيجية العربية للوقاية، والاستجابة لمناهضة أشكال العنف كافة، في وضع اللجوء والنزوح، خصوصاً العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن.

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