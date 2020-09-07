أعلى وأقل عدد إصابات بـ «كورونا» بين الدول العربية حتى اليوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تشير الاحصائيات المحدثة، اليوم، على موقع جامعة «جونز هوبكينز» بأن أعلى الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل حدود الوطن العربي تتركز في الدول التالية:

السعودية 320,688

العراق 260,370

مصر 99,863

الكويت 89,582

عُمان 87,072

الإمارات 73,984

المغرب 72,394

البحرين 55,415

الجزائر 46,364

ويشير موقع جامعة "جونز هوبكينز" إلى أن أقل الإصابات في المنطقة العربية تتركز في خمس دول حسب الجدول التالي:

اليمن 1,987

الأردن 2,411

جنوب السودان 2,544

سوريا 3,171

تونس 5,041

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