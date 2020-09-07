أعلى وأقل عدد إصابات بـ «كورونا» بين الدول العربية حتى اليوم
تشير الاحصائيات المحدثة، اليوم، على موقع جامعة «جونز هوبكينز» بأن أعلى الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل حدود الوطن العربي تتركز في الدول التالية:
السعودية 320,688
العراق 260,370
مصر 99,863
الكويت 89,582
عُمان 87,072
الإمارات 73,984
المغرب 72,394
البحرين 55,415
الجزائر 46,364
ويشير موقع جامعة "جونز هوبكينز" إلى أن أقل الإصابات في المنطقة العربية تتركز في خمس دول حسب الجدول التالي:
اليمن 1,987
الأردن 2,411
جنوب السودان 2,544
سوريا 3,171
تونس 5,041
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