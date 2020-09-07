نفاد شهادات الوفاة في ولايات مكسيكية وسط ارتفاع حالات «كورونا»

المصدر: مكسيكو سيتي - د.ب.أ

قال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل، إن الحكومة أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد تلك الشهادات في مناطق عدة من البلاد، واستمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد الوفيات، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس.

وقال جاتيل، خلال مؤتمر صحافي، إن شهادات الوفاة نفدت في بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.

وأضاف أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التي تتوافر فيها مخزونات كبيرة.

وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذي تمت إعادة توزيعه.

وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس حتى الجمعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 623 ألفاً و90 حالة.

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