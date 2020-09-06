أميركا: ارتفاع الإصابات بكورونا بنسبة 0.7% خلال 24 ساعة

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال 24 ساعة مقارنة بالتوقيت نفسه أمس السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى 6.25 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهو 0.7% أيضا.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة، حيث بلغ إجمالي الإصابات 736 ألفا و209 حالات، بزيادة نسبتها 0.6%% مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس السبت.

كما سجلت ولاية نورث كارولينا زيادة بنسبة 2.4% في عدد الإصابات منذ نفس التوقيت أمس السبت، ليصل الإجمالي إلى 13631 حالة.

أما ولاية تكساس، فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، حيث توفي 150 شخصا بسبب كورونا في الولاية.

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