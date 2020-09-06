مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي بـ "اعتداء ارهابي" في سوسة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد مصدر في تونس، اليوم، بوفاة شرطي وجرح آخر في عملية طعن إرهابية من قبل عناصر مجهولة بمدينة سوسة السياحية.

وقالت متحدثة باسم محكمة سوسة إيمان بن حميدة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع شاركوا في الهجوم على دورية أمنية في مفترق طرق بمنطقة اكودة، وتمكنوا من توجيه عدة طعنات لاثنين من عناصر الشرطة.

وأوضحت أن شرطيا توفي في المستشفى متأثرا بجراحه ، فيما الشرطي الثاني حالته خطرة.

كما أفادت بمقتل ثلاثة من المشاركين في العملية الإرهابية بينما تجري ملاحقة عنصر رابع.

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