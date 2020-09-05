السعودية.. 791 إصابة جديدة بـ "كورونا" و34 حالة وفاة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 319 ألفا و932 حالة.

كما أعلنت الوزارة، في بيان صحافي، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 4049 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 779 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 295 ألفا و 842 شخصا .

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