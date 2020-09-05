بالفيديو.. حرائق كبيرة تشتعل في العديد من مناطق سورية

المصدر: متابعات - سمير سعيد

تشهد سورية ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى 11 درجة أعلى من المعدل، الأمر الذي ساهم بحدوث عدد من الحرائق الكبيرة في عدة مناطق في اللاذقية وحماة وحمص.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن درجات الحرارة تحافظ على مستوى أعلى من معدلاتها بنحو 9 إلى 11 درجة مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتمكن كوادر فوج إطفاء حمص فجر اليوم السبت من إخماد حريق نشب بأحراج بلدة بعيون بريف حمص الغربي.

وأفاد قائد فوج إطفاء حمص، العقيد عثمان جودا، في تصريح لوكالة "سانا" بأن غرفة عمليات الفوج تلقت مساء أمس بلاغاً عن حريق ببلدة بعيون على الحدود اللبنانية السورية قرب نهر الكبير الجنوبي وعلى الفور تحرك عناصر فوج الإطفاء إلى موقع الحريق وقاموا بعدة محاولات لتطويقه ولا سيما بسبب صعوبة الوصول إلى البقع النارية في أسفل الوادي حيث تمكنوا من إخماده وهم يقومون حالياً بعمليات التبريد ومراقبة المكان منعاً لتجدد النيران.

وكان كوادر إطفاء حمص أخمدوا أمس عدة حرائق بحمص وريفها منها بمخلفات نفطية وأشجار حراجية ومثمرة وأعشاب.

وبالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية.

وكانت حرائق كبيرة اندلعت في محافظة اللاذقية في مناطق البسيط والبدروسية وقرية أوبين وكلها مناطق جبلية مشجرة وتعتبر مناطق اصطياف، وكذلك في حماة بالقرب من وادي العيون وعين الكروم، بالإضافة إلى ريف محافظة حمص وكلها تمكنت أفواج الإطفاء السورية من إخمادها ولكن بعد أن التهمت الكثير من الغابات.

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