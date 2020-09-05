فرنسا تقاضي طبيباً قدم "الكلوروكين كعلاج فعال" للمصابين بكوفيد-19

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر مئات الأطباء المختصين في مجال الأمراض المعدية رفع دعوى قضائية ضد الطبيب الشهير ديدييه راوول بتهمة "التسويق المبالغ فيه لعلاج الكلوركين"، ومخالفة "تسع مواد من أخلاقيات المهنة".

واتهم الأطباء البروفسور راوول بتقديم "دواء الكلوروكين كعلاج فعال" للمصابين بكوفيد-19، فيما يواجه عقوبة تتراوح بين التوبيخ والتوقيف عن العمل نهائياً.

وحسب صحيفة "لوفيغارو" التي نشرت الخبر، يواجه الطبيب الشهير ديدييه راوول عقوبة تتراوح ما بين التوبيخ وحذف اسمه من قائمة الأطباء، وبالتالي منعه من ممارسة مهماته الطبية بشكل نهائي.

لكن هذا الإجراء يمكن أن يطول أشهرا أو سنوات قبل أن تفتح كل من هيئة الأطباء وغرفة الانضباط الجهويتين هذا الملف.

وليست المرة الأولى التي يقاضي فيها أطباء فرنسيون ديدييه راوول. بل سبق لمدير المعهد المتوسطي للأمراض المعدية أن رفع دعوى في شهر يوليو الماضي أمام محكمة باريس بتهمة إدلاء الطبيب الشهير بـ"إفادة كاذبة" ضد مدير مستشفيات باريس مارتان إرش.

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