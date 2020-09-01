الكشف عن موعد التطعيم ضد "كورونا" في الاتحاد الأوروبي

المصدر: فيينا - د. ب. أ

قال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير اليوم الثلاثاء إن التطعيم ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي قد يبدأ في يناير المقبل، في حال تمت تسوية جميع الأمور المتعلقة بالاتفاق مع شركة استرا زينكا البريطانية لصناعة الأدوية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وقعت اتفاقا لتزويد دول الاتحاد الأوروبي بـ 400 مليون جرعة من اللقاح المحتمل، الذي يخضع للتجارب السريرية حاليا.

وقال أنشوبير في مؤتمر صحافي في فيينا إن هدف تطبيق التطعيم مطلع العام المقبل مرتبط بما إذا كان يمكن للشركات المعنية الإيفاء بالتزاماتها.

وأضاف" الشرط الثاني هو الحصول على الموافقة بالنسبة للسوق في الوقت المناسب".

ولا تتفاوض المفوضية الأوروبية في بروكسل مع شركة استرا زينيكا فقط، ولكن أيضا تتفاوض مع شركات أخرى تتسابق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

ووفقا للاتفاق الأوروبي مع شركة استرا زينيكا، فإن النمسا سوف تحصل على نحو 600 ألف جرعة من أجل تطعيم مواطينها البالغ عددهم 300 ألف .

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