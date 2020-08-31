الهند تتجاوز الولايات المتحدة في أعلى حصيلة يومية للإصابات بـ"كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت الهند رقما قياسيا لأعلى حصيلة يومية في العالم، في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت الهند التي تحتل حاليا المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الإصابات، يوم الأحد 78761 حالة جديدة في غضون 24 ساعة، متجاوزة الرقم الذي سجلته الولايات المتحدة في 17 من يوليو الماضي.

يأتي هذا الارتفاع مع استمرار الحكومة الهندية في رفع القيود، في محاولة لدفع الاقتصاد الذي فقد ملايين الوظائف، عندما ضرب الفيروس البلاد في مارس/ آذار.

ولا يزال انتشار الفيروس، المسبب لمرض كوفيد 19، في العديد من المناطق الريفية يشكل مصدر قلق كبيرا.

وتجاوز إجمالي الإصابات العالمية حاجز 25 مليونا، أمس الأحد، بينما بلغت حصيلة الوفيات 843 ألفا.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا، إذ تقترب من ستة ملايين إصابة، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز.

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