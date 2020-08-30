مصر: مقتل 77 إرهابياً وتدمير 317 وكرًا بشمال سيناء

المصدر: القاهرة - د ب أ

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو عن جهود الجيش في شمال سيناء خلال الفترة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس من العام الجاري.

وجاء في المقطع أن تلك الجهود أسفرت عن مقتل 77 "تكفيريا" إلى جانب مقتل وإصابة ثلاث ضباط و4 جنود بمناطق العمليات.

وأوضح أنه "في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة واستمراراً للنجاحات المتتالية تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين"، حسب ما نقلته الهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف أنه تم "تدمير عدد 317 وكراً وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر".

وذكر أنه تم "استهداف وتدمير عدد 10 عربه دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية".

وأشار إلى أن الجهود أسفرت كذلك عن "مقتل عدد 77 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجئ أوكاراً لهم".

وأوضح أنه "في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نجحت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد 9 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية".

وأشار إلى أن ذلك "يأتي ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية" .

وأوضح أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة 3 ضابط و4 جنود بمناطق العمليات".

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