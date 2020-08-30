الأردن.. عدد بؤر "كورونا" في عمّان كبير ويدعو للقلق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت لجنة الأوبئة في الأردن مساء يوم الأحد، إن عدد بؤر فيروس كورونا المستجد في العاصمة عمّان كبير.

وأفادت اللجنة بأن المملكة لم تصل إلى مرحلة التفشي المجتمعي لكورونا بعد.

وشددت على أن عودة المدارس تحمل خطورة في زيادة عدد إصابات كورونا و"البروتوكول" جاء للحد منها.

وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، إن الوضع الوبائي في العاصمة يدعو للقلق.

وأضاف خلال حديثه عبر نشرة أخبار التلفزيون الأردن، أن هنالك انتشاراً جغرافياً وزيادة في عدد الإصابات في عمّان.

وأشار إلى أن عزل البنايات أثبت نجاحه، مستدركا أنه كلما زاد عدد البنايات زاد العبء على الأجهزة الأمنية ما قد يتسبب بالانتقال من عزل مبنى إلى عزل لواء وهكذا.

إلى ذلك، قال محافظ العاصمة سعد الشهاب، إنه جرى يوم الأحد، عزل 13 بناية منها بنايتان في المقابلين، وبنايتان في النزهة، وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب في تصريحات صحافية إن البنايات الأخرى تقع في مناطق خريبة السوق وعرجان وماركا الشمالية ومرج الحمام وشارع الجامعة وجبل اللويبدة وصالحية العابد والبنيات والوحدات.

وأكد أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

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