السعودية تسجل 1069 إصابة بـ«كورونا».. و1148 حالة تعافٍ جديدة

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 1069 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ووفاة 28 شخصاً متأثرين بالوباء، فيما بلغت حالات التعافي 1148 حالة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 312 ألفاً و924 حالة مؤكدة، بزيادة 1069 إصابة على المسجلة أمس.

وتم تسجيل 1148 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 287 ألفاً و403 حالات (92% من إجمالي الإصابات المسجلة). وبلغ إجمالي عدد الوفيات الكلي 3813 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 21 ألفاً و708 حالات، منها 1576 حالة حرجة.

وأعلنت الوزارة أنه تم إجراء 60 ألفاً و195 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 4.97 ملايين فحص مخبري لـ«كورونا».

وفي تونس، أعلنت السلطات الجهوية في ولاية الكاف، أمس، عن حظر تجوال ليلي، يشمل المدينة الرئيسة في الجهة «الكاف»، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويمتد الحظر، الذي يبدأ سريانه لمدة 10 أيام، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

والكاف ثاني ولاية تتخذ هذه الخطوة بعد ولاية قابس، حيث أعلن حظر التجوال في مدينتين بسبب تفشي الفيروس.

وقررت سلطات الولاية في الكاف أيضاً غلق جميع قاعات الأفراح في المدينة حتى إشعار آخر، ومواصلة أعمال التقصي النشيط، ورفع العينات إلى المخابر، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

كما شددت السلطات على إلزامية ارتداء الكمامات، واحترام البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات، وإجبارية ارتداء الكمامات، واحترام التباعد الجسدي.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحافي إن المتوفيين مواطن يبلغ من العمر 29 عاماً من مخيم قلنديا في القدس، وآخر عمره 71 عاماً من مخيم بلاطة بنابلس.

وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة، مسجلة 286 حالة، تلتها القدس بإجمالي 199 إصابة.

وأوضحت الكيلة في بيانها أن قطاع غزة سجل خلال اليومين الماضيين 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- تسجيل 724 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وحالتي وفاة في فلسطين.

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