تأجيل قمة دافوس إلى صيف 2021 بسبب مخاوف «الوباء»

المصدر: برن - رويترز

تقرر عدم عقد قمة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في يناير، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ويخطط المنظمون لتحديد موعد جديد، لانعقادها في أوائل الصيف المقبل.

وقال المنتدى، في بيان أمس: «نصيحة الخبراء، هي أننا لا نستطيع (استضافة الحدث) بأمان في يناير».

ويُعقد المنتدى في منطقة جبال الألب السويسرية، في منتجع دافوس منذ عام 1971.

وقال المنتدى إن قرار تأجيل القمة «لم يُتخذ بسهولة، نظراً للحاجة الملحة جداً لاجتماع قادة العالم، لرسم مسار مشترك للتعافي، وصياغة (إعادة الضبط الشامل)، في مرحلة ما بعد (كوفيد-19)».

وبدلاً من الاجتماع، قال المنتدى إنه سيستضيف مباحثات افتراضية «عالية المستوى»، في الأسبوع الذي يبدأ في 25 يناير. وأضاف أنه سيُعلن موعد ومكان عقد الاجتماع، الذي تقرر تأجيله فور الاطمئنان على أوضاع الصحة والسلامة.

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