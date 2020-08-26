البحرين تؤكد لبومبيو ضرورة قيام دولة فلسطينية لتحقيق السلام

المصدر: المنامة - أ. ف. ب

أكّد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنامة اليوم التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك تشديده خلال الاجتماع على «أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن الملك إشادته «بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأميركية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التدخلات الايرانية في شؤون المنطقة»، مؤكدًا «دعم مملكة البحرين ومساندتها لهذه الجهود».

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه على «تويتر» إنه ناقش مع ملك البحرين وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة».



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