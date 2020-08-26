إرجاء محاكمة البشير عن انقلاب 1989 إلى أول سبتمبر

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

أرجأت محكمة سودانية، أمس، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989، إلى الأول من سبتمبر.

وقال القاضي الذي ترأس المحكمة خلال جلسة المحاكمة «تم تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء الأول من سبتمبر، لمناقشة المطالب التي قدمها محامو الدفاع».

وخلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة، على أساس أن قاعة المحكمة كانت «غير كافية» لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تهدف إلى تجنب انتشار فيروس «كورونا».

وفي حالة إدانة البشير والآخرين، فقد يواجهون عقوبة أقصاها الإعدام. ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.

والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ، وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي تسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

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