غزة تسجل أول 4 حالات إصابة بـ "كورونا" لعائلة واحدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أبلغ قطاع غزة عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين عموم السكان، أمس الاثنين، إذ أكدت السلطات أربع إصابات في مخيم للاجئين وأعلنت قوات الأمن عزلا عاما شاملا لمدة 48 ساعة. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وذكر بيان حكومي أن الحالات الأربع لعائلة واحدة.

وقال مسؤول من حركة حماس التي تحكم غزة إن العزل العام سيسري على القطاع بأكمله.

وجاء في بيان لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي بوزارة الداخلية ”فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات غزة لمدة 48 ساعة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات“.

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