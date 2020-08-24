رقم قياسي لإصابات "كورونا" اليومية في فرنسا منذ نهاية العزل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما يمثل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية منذ نهاية عزل عام استمر شهرين في مايو لمكافحة الجائحة. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قد حذر في وقت سابق من أن الوضع محفوف بالمخاطر وقال إن الإصابات تحدث بشكل أساسي بين من تتراوح أعمارهم من 20 إلى 40 عاما في التجمعات.

وأضاف أن حالات الإصابة بدأت ترتفع أيضا بين كبار السن ولكنه استبعد إجراء عزل عام كامل آخر في فرنسا.

ولكن بيانات وزارة الصحة أظهرت يوم الأحد تراجع عدد الحالات في المستشفيات بواقع حالتين ليصبح العدد 4709 حالات بالمقارنة مع اليوم السابق. وأفادت تقارير بدخول ثلاثة آخرين الرعاية المركزة ليصبح الإجمالي 383 شخصا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا حالة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح 30513 حالة. وسجلت فرنسا في المجمل 242899 حالة إصابة.

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