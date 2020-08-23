مؤتمر صحفي لترمب اليوم بشأن "اختراق" علاجي لكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن البيت الأبيض في تغريدة أن مؤتمرا صحفيا للرئيس دونالد ترمب سيعقد اليوم الأحد بشأن اختراق علاجي لفيروس كورونا المستجد.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن مؤتمر ترمب سيكون على الساعة الـ6 مساء، وسيحضره أطباء على علاقة بالملف.

وهذه أول مرة يعلن البيت الأبيض عن "اختراق"، ما يعني ربما الوصول إلى علاج ناجح للفيروس الذي شلّ العالم منذ بداية العام الجاري.

كان الرئيس ترمب اتهم في وقت سابق بعض الجهات وفي مقدمتها "منظمة الغذاء والدواء" بتأخير إجراء اختبارات لقاح كورونا لما بعد الانتخابات.

وقال في تغريدة على حسابه على "تويتر" إن هذه الجهات تصعب على شركات الأدوية الحصول على عينات بشرية لاختبار اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

ويأتي هذا التصريح بعد أن نقلت "رويترز" بشكل حصري يوم الخميس عن مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء قوله إنه سيستقيل من منصبه إذا صرحت الإدارة الأميركية باستخدام لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعال.

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