انقطاع الكهرباء لـ 7 ساعات في عموم سريلانكا.. والسلطات تحقق

المصدر: كولومبو - د ب أ

فتحت سريلانكا تحقيقا في انقطاع الكهرباء اليوم الاثنين والذي ترك البلاد بأكملها بدون كهرباء لأكثر من 7 ساعات.

وأثر انقطاع الكهرباء على كل شيء من إمدادات المياه إلى حركة المرور وتوزيع الوقود والمستشفيات والأسواق والشركات الأخرى.

وصرح وزير الكهرباء دولاس الهابروما للصحفيين "قررنا تعيين لجنة للتحقيق في الانقطاع الذي أزعج الناس بشدة".

وقال إن التقارير الأولية أشارت إلى أن انقطاع التيار في محطة كهرباء في كيراوالابيتيا (15 كيلومترا) شمال العاصمة، أدى إلى انقطاع التيار بالكامل على مستوى الجزيرة.

وأضاف "لا نعتقد أنه عمل تخريبي لكن التحقيقات جارية".

وعادت الكهرباء لنحو 50% من البلاد بحلول الساعة السابعة مساء (1330 بتوقيت جرينتش) بينما تجري إصلاحات لإعادة التيار الكهربائي إلى طبيعته قبل منتصف الليل في باقي أنحاء البلاد.

يذكر أن آخر انقطاع كامل للتيار الكهربائي على مستوى الجزيرة كان في عام 2016.

وجاء انقطاع الكهرباء اليوم الاثنين بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية التي عززت صلاحيات الحزب الحاكم.

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