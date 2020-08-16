السعودية تسجل 1227 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 39 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 298542 حالة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 2466 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 266953 حالة، فيما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 3408.



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