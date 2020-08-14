السودان.. انفجار في منشأة عسكرية يهز الخرطوم

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

قالت وسائل إعلام سودانية، إن انفجاراً ضخماً هز العاصمة الخرطوم مساء اليوم الجمعة.

وأفادت أنباء عن انفجارات في مخزن ذخيرة تابع لمعسكر سوداني في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قالوا عنه إنه لانفجار كبير وقع في منطقة الشجرة بالعاصمة الخرطوم.

وأعلن الدفاع المدني السوداني السيطرة على الحريق في مخزن الأسلحة.

وأكدت وزارة الداخلية السودانية أن لا إصابات وقعت نتيجة الحادثة.

وذكر مصدر أمني أن الحريق اندلع في مخزن لـ«ذخائر الدوشكا (رشاشات ثقيلة)».

وكان شهود عيان أفادوا في وقت سابق بأن الشرطة ضربت طوقا حول منطقة الشجرة، جنوب الخرطوم، حيث وقع الانفجار، بعدما سمعوا دوي انفجار.

ويأتي الانفجار تزامناً مع احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ ٦٦.

ولم يعرف سبب الانفجار بعد إلا أن عدداً من المواطنين تجمهروا في الشارع الرئيس في وقت كانت عربات الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

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