الاتحاد الأوروبي يرحب بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: بروكسل - وام

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بمباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقالت متحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل ان الأنباء الواردة من دولة الإمارات وإسرائيل ممتازة ونشيد بها وان العلاقات هي لصالح البلدين والاستقرار الإقليمي مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي يعمل على الدفع بحل الدولتين وتيسير المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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