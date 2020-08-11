بدء تصنيع «فافيبرافير» لعلاج فيروس كورونا في مصر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الموافقة على الطلبات مقدمة من 61 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة نحو استيفاء تسجيل عقار «فافيبيرافير»، المستخدم في علاج فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أن هناك أربعة شركات تم الانتهاء من إجراءات تسجيل الطلبات التي تقدموا بها، وإصدار إخطارات التسجيل الخاصة بهم، وذلك وفقاً لآليه التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات المعتمدة من قبل رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام.

وافقت الهيئة أيضا على الطلبات المقدمة من 27 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة نحو استيفاء إجراءات تسجيل عقار «ريمديسيفير» في مصر، هذا إلى جانب حصول شركة وطنيه واحده فقط على إخطار تسجيل هيئة الدواء المصرية للبدء في تصنيع عقار «ريمديسيفير» بمصانعها، وبذلك يصبح مجموع الشركات التي تقدمت بطلبات لبدء تسجيل عقار «ريمديسيفير» 28 شركة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية على الغمراوي،، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إنه تم تقديم 61 طلبا من 61 شركة دواء لبدء اتخاذ إجراءات تسجيل عقار «فافيبيرافير» بتركيز 200 mg Tablet، كذلك الموافقة على 41 طلبا مقدما من 28 شركة لبدء اتخاذ إجراءات تسجيل عقار «ريمديسيفير» بثلاث تركيزات مختلفة.

وتابع الغمراوي أن تلك الموافقات تأتي في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية من أجل تسهيل وتوطين وتوفر أدوية كورونا في مصر، كذلك الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية لهيئة الدواء المصرية ودورها الرئيس في وضع السياسات العامة المنظمة لصناعة الدواء في مصر، وأيضاً وضع الخطط ومراجعة جميع الأنظمة واللوائح الرقابية وتعديلها بهدف تطويرها لمواكبة متطلبات جودة ومأمونية الدواء المصري.

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