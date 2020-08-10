"الصحة العالمية": هناك أمل في السيطرة على انتشار "كورونا"

المصدر: جنيف - وام

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقت لم يتأخر وأن هناك فسحة من الأمل وأكثر من أجل وقف والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعا الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية - خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم فى جنيف - إلى استمرار الضغط على الفيروس لقمعه. مشيدا بالنتائج التي نجحت بعض البلدان في تحقيقها للسيطرة على الوباء مثل نيوزلاندا التي وصلت الآن إلى مائة يوم دون أن تسجل أية حالة إصابة بالفيروس.

وقال إن البلدان التي تشهد عودة لزيادة الحالات في بعض المناطق بعد فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود عليها معرفة مدى سرعة الاستجابة لتفشي الفيروس وتوخي الحذر الدائم والاستمرار في التعامل بسرعة مع عملية الكشف عن حالات الإصابة والعزل واقتفاء أثر المخالطين، إضافة إلى توعية المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المكتظة ومراعاة التباعد الاجتماعي والغسيل الدائم لليدين وغيرها.

وشدد مدير عام منظمة الصحة على ضرورة أن تكون عودة الطلاب إلى مدارسهم آمنة، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة حرصا ليس فقط على الطلاب ولكن على العاملين بالمدارس ايضا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز 20 مليون حالة بينما بلغت الوفيات حوالي 750 ألف حالة وفاة.

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