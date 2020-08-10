انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 متراً

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أحدث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت حفرة بعمق 43 متراً، وفق ما أفاد مصدر أمني نقلاً عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى المكان.

وقال المصدر الأمني إن «خبراء التفجير الفرنسيين اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلّف حفرة بعمق 43 متراً».

وأعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، ومقره ولاية فيرجينيا الأميركية، أن قوة الانفجار تعادل زلزالاً شدته 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وعلى سبيل المقارنة، أحدث انفجار قنبلة ذرية من 104 كيلوطن عام 1962 في موقع «سيدان» للتجارب النووية في نيفادا (في غرب الولايات المتحدة) حفرة بعمق يقارب الـ100 متر.

وأحدث انفجار الشاحنة المفخخة، الذي تسبب بمقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، حفرة قطرها 10 أمتار على الأقل، وعمقها متران، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

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