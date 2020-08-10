7 وفيات جراء حريق بمنشأة لمرضى «كورونا» في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

قالت الشرطة الهندية إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق هائل في فندق تستخدمه السلطات لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ولاية أندرا براديش جنوب الهند في ساعة مبكرة من صباح أمس، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وقال مسؤول بالشرطة يدعى لاكشمي: «جرى إنقاذ العديد من الأشخاص ونُقلوا إلى مستشفى حكومي»، لافتاً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «منزعج بشدة من أنباء حادث الحريق المأساوي في منشأة كوفيد-19 في فيجاياوادا بولاية أندرا براديش».

وأضاف: «الحكومة المركزية تؤكد على تقديم كل الدعم الممكن لحكومة الولاية. أقدم التعازي للأسر المنكوبة في وقت الحزن هذا. نصلي من أجل شفاء المصابين سريعاً».

وذكرت وكالة «إيه إن آي» للأنباء أن رئيس وزراء ولاية أندرا براديش جاجان موهان ريدي أصدر تعليمات للمسؤولين بإجراء تحقيق في حريق الفندق.

وفي الأسبوع الماضي، لقي ثمانية من مرضى (كوفيد-19) حتفهم في حريق اندلع في جناح العناية الفائقة بمستشفى خاص في مدينة أحمد أباد غرب الهند.

في سياق متصل، سجلت الهند قفزة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أمس، بعدما سجلت 64 ألفاً و399 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الهندية، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات نحو مليونين و153 ألف حالة.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن وزارة الصحة قولها إنه تم تسجيل 861 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 43 ألفاً و379 حالة.

• إصابات فيروس كورونا بالهند تقفز 64 ألف حالة خلال 24 ساعة.

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